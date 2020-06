I Repubblicani Usa puntano a riformare la Polizia e cercano il sostegno di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Partito repubblicano presso il Congresso federale degli Stati Uniti sembrano intenzionati a cedere alle manifestazioni in corso nel paese dalla fine di maggio, dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd, e a presentare una proposta di riforma della Polizia, ma sembrano prima intenzionati ad ottenere l’approvazione del presidente, Donald Trump. Lo scrive “Politico”, secondo cui l’iniziativa è guidata da Tim Scott, unico esponente afroamericano del Partito democratico al Senato federale Usa. Ieri, 9 giugno, Scott ha illustrato ai colleghi alcune proposte di riforma delle forze dell’ordine. Il leader dei Repubblicani alla Camera alta, Mitch McConnel. Ha dato mandato a Scott di confrontarsi con i funzionari della Casa Bianca, a cominciare dal responsabile del personale presidenziale, Mark Meadows, e dai consiglieri Jared Kushner e Ja’Ron Smith. Un altro repubblicano, Jim Jordan dell’Ohio, noto per la sua vicinanza a Trump, si appresta a presentare una propria proposta alla Camera dei rappresentanti entro al fine di questa settimana. Scott ha però affermato che la proposta allo studio dei conservatori al Senato è una iniziativa indipendente dalla Casa Bianca, e che Trump non è direttamente coinvolto nella stesura del provvedimento. (Nys)