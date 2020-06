Difesa: Profumo (Leonardo), investimenti nel settore motore per crescita sistema paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nel comparto della difesa rappresentano uno dei motori più importanti per il progresso e la crescita del sistema paese. Lo ha detto l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, audito questa mattina in commissione Difesa al Senato sul tema della partecipazione italiana ai progetti di difesa comune europea. Nel suo intervento, l’Ad ha ricordato come Leonardo rappresenti “il player più significativo del settore, con un fatturato di 13,8 miliardi l’anno scorso”, e il “motore di un settore industriale in cui abbiamo investito in maniera significativa”. Essendo crescita e sicurezza due elementi collegati, ha spiegato Profumo, gli “investimenti nella difesa sono fondamentali per arrivare ad una realtà che consenta di attrarre investimenti internazionali in maniera efficace”. Dopo aver sottolineato, infine, l’importanza dei concetti di sostenibilità e innovazione, Profumo ha fatto un cenno anche al tema dei fondi europei, che rappresentano “non solo una forma di sostegno alla nostra capacità di innovazione e crescita, ma sono anche funzionali all’attivazione di un sistema europeo che tuteli i valori occidentali”. (Ems)