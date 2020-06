Regno Unito: ministro Imprese Sharma, negozi riaprono dal 15 giugno in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Imprese, l'Energia e la Strategia industriale del Regno Unito, Alok Sharma, ha confermato che tutti i negozi potranno riaprire dal 15 di giugno in Inghilterra. Secondo Sharma, questa decisione "permetterà alle strade e le vie in tutta la nazione di tornare alla vita". I mercati all'aperto e i concessionari di automobili hanno già riaperto. Dal 15 di giugno, gli altri negozi potranno fare lo stesso, a patto che rispettino le linee guida del governo. "Grazie agli sforzi delle persone in tutto il paese, continuiamo a soddisfare i cinque criteri della tabella di marcia del primo ministro, e il tasso di trasmissione del virus continua a rimanere sotto l'unità", ha confermato Sharma. "Questo è l'ultimo passaggio nella cauta riapertura della nostra economia", ha aggiunto il ministro. Sharma ha detto anche che "in questa nuova normalità, tutti dobbiamo abituarci a fare compere mantenendo il distanziamento sociale. Adesso è il momento giusto per applicare questo principio a più negozi". Il ministro per le Imprese ha negato la possibilità che i pub possano riaprire prima del previsto. "Continuiamo a seguire la nostra tabella di marcia, in base alla quale la prima data possibile per l'apertura di questo tipo di attività è il 4 luglio", ha ribadito Sharma.(Rel)