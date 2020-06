Fase 3: Misiani (Pd), responsabilità della politica scrivere il 'Recovery plan italiano'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro svolto dalla task force di Vittorio Colao "è utile" e contiene "alcune proposte condivisibili", ma "la responsabilità ultima è della politica che dovrà scrivere il Recovery plan italiano". Lo ha detto Antonio Misiani, viceministro dell'Economia e delle Finanze, a “24Mattino” su Radio24. "Alcune proposte del piano sono assolutamente condivisibili, ce ne sono altre che considero più discutibili. Nel complesso è un contributo importante e credo che una parte significativa di queste proposte debbano essere raccolte", ha detto il viceministro che considera più "discutibile l’idea di tornare al super ammortamento e libero ammortamento che abbiamo appena modificato con le Legge di bilancio 2020 sostituendoli con un credito di imposta e anche le proposte di emersione del contante". Misiani ha poi sottolineato che "abbiamo una grande opportunità con l’Europa, che ha messo in campo progetti e risorse importanti, ma per essere usate al meglio c’è bisogno di un piano e visione per i prossimi 10 anni. Il piano Colao è stato un lavoro utile, ma la responsabilità ultima è della politica che dovrà scrivere il Recovery plan italiano e presentarlo all’Europa, e deve essere frutto del confronto con forze economiche e sociali", ha detto.(Rin)