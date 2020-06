Tunisia: bocciata la mozione parlamentare che chiedeva le scuse della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Tunisia ha bocciato ieri una mozione che invitava il governo della Francia a chiedere scusa al popolo tunisino per i crimini commessi durante e dopo la colonizzazione. Il testo presentato dal gruppo islamico Al Karama non ha ottenuto il quorum di 109 voti: la proposta ha infatti ricevuto 77 voti a favore, cinque contrari e 46 astensioni. Molti dei deputati intervenuti nella sessione plenaria dell’Assemblea dei rappresentanti del polo (Arp) hanno sottolineato la necessità che la Francia si scusi con il governo tunisino per il periodo di colonizzazione, salvo poi votare in modo diverso o astenersi. Altri hanno appoggiato la mozione, altri ancora hanno spiegato che la loro posizione su questo argomento dipende dalla modifica di detta mozione e dalla sua presentazione al presidente della Repubblica, Kais Saied. Nella sua risposta ai deputati, il capo del gruppo parlamentare di Al Karama, Seifeddine Makhlouf, ha ricordato che il contenuto della proposta rientra tra i punti del programma del suo partito, rilevando che - a suo dire - la Costituzione tunisina non fa distinzione tra i potere esecutivo e legislativo in materia di politica estera. Il testo stabilisce che le scuse della Francia dovrebbero includere i crimini commessi contro la Tunisia nel periodo tra il 1881 e il 12 maggio 1964, la data della partenza degli ultimi coloni francesi dal Paese nordafricano. (Tut)