Governo: Misiani (Pd), nessuna alternativa a questo governo, Conte non va sostituito

- Il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Antonio Misiani, intervistato a “24Mattino” su Radio24, ha dichiarato: "Io credo che in questa legislatura non ci siano alternative a questo governo. Conte ha la fiducia del parlamento, ha svolto bene un ruolo difficilissimo e non credo vada sostituito". Parlando poi degli Stati generali dell'Economia, Misiani ha auspicato che "non siano una passerella. Se sono l'inizio di un percorso serio credo invece possano essere utili al nostro Paese". (Rin)