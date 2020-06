Regno Unito: Michie (Sage), governo deve riguadagnare la fiducia dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di consulenza scientifica per le emergenze (Sage) ritiene che il governo del Regno Unito debba riguadagnare la fiducia del pubblico nella capacità di Downing Street di gestire la crisi di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Secondo Susan Michie, membro di Sage, la fiducia dei cittadini nella capacità del governo del Regno Unito di gestire la crisi di coronavirus è crollata nel corso delle ultime settimane. Correggere questo danno è fondamentale per assicurare che le persone seguano le linee guida del programma di test e tracciamento. "C'è stata una crisi nella fiducia che il pubblico ha nei confronti della gestione della pandemia nell'ultimo mese, ma specialmente nelle ultime settimane, e ricostruire questa fiducia sarà fondamentale per gestire una seconda ondata di coronavirus", ha affermato Michie. La specialista ha aggiunto che per molti è difficile prendere in considerazione la possibilità di isolarsi per motivi finanziari. "A meno che le persone non vengano ricompensate a livello finanziario, questo sarà un grande disincentivo per tutti". (segue) (Rel)