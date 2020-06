Regno Unito: Michie (Sage), governo deve riguadagnare la fiducia dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la specialista di Sage, c'è una mancanza di trasparenza nel modo in cui i consigli della comunità scientifica vengono tradotti nelle politiche del governo. Ad esempio, Downing Street ha deciso di chiamare il programma "test e tracciamento" invece di adottare la terminologia dell'Organizzazione mondiale della sanità di "test, tracciamento e isolamento". Michie ha aggiunto che "se l'isolamento non c'è sull'etichetta, non viene comunicato che è una parte fondamentale del tutto. Senza isolamento, il resto non ha senso". I commenti di Michie si aggiungono a quelli del gruppo Independent Sage, che già ieri ha dichiarato che il governo potrebbe avere problemi con il programma di test e tracciamento a causa della mancata fiducia nei suoi confronti. (Rel)