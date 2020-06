Aerospazio: Profumo (Leonardo), puntiamo a leadership globale nel settore degli elicotteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo pensa di poter ambire ad una posizione di leadership globale nel settore degli elicotteri e nelle soluzioni di simulazione addestramento: ad oggi l’azienda è la numero uno nel comparto degli elicotteri civili (per valore e non per quantità) e la prima in Europa per l’elettronica della difesa e i droni. Lo ha detto l’amministratore delegato della società, Alessandro Profumo, audito stamattina in commissione Difesa al Senato sulla partecipazione italiana ai progetti di difesa comune europea. “L’azienda è solida dal punto di vista finanziario, un aspetto fondamentale per consentire un accesso semplice ai mercati finanziari e dare ai clienti la garanzia che ci saremo nel tempo, e ha una buona capacità di generazione di cassa che ci da flessibilità”, ha detto l’Ad. Nel suo intervento, Profumo ha sottolineato l’importanza del comparto dei sistemi autonomi (droni), la cui rilevanza strategica è stata confermata soprattutto durante la pandemia. “Pensate alla consegna in posti disagiati o ad alta intensità di contagio di materiale medico o derrate alimentari: a questo riguardo stiamo facendo una sperimentazione interessante a Torino”, ha detto l'Ad. (Ems)