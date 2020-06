Germania: governo approva oggi strategia idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con sei mesi di ritardo, il governo tedesco approverà oggi la Strategia nazionale per l'idrogeno come mira a fare della Germania il primo fornitore al mondo di tale fonte di energia pulita. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'iniziativa prevede lo stanziamento di ulteriori sette miliardi di euro per il lancio sul mercato delle tecnologie dell'idrogeno in Germania e altri due miliardi di euro per lo sviluppo di partenariati internazionali nel settore. L'obiettivo è generare dall'elettrolisi dell'idrogeno cinque gigawatt di energia elettrica entro il 2030. Altri cinque gigawatt dovranno essere generati entro il 2035. La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili verrà sostenuta con incentivi alle imprese. La Germania si concentrerà sull'idrogeno verde, generato al 100 per cento da fonti rinnovabili. Come dichiarato dal ministro dell'Ambiente tedesco, Svenja Schulze, “la Strategia nazionale per l'idrogeno darà alla Germania un doppio impulso: per la protezione del clima e la ripresa sostenibile della nostra economia dopo la crisi del coronavirus”.(Geb)