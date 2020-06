Hong Kong: oltre 50 arresti nell’anniversario del movimento anti-governativo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo imparare dagli errori, vorrei che tutti i legislatori potessero imparare dagli errori: Hong Kong non può sopportare ulteriormente un tale caos". Dopo una relativa pausa nelle proteste, nella fase acuta della pandemia di coronavirus, i manifestanti sono tornati in piazza nelle ultime settimane e sono previsti altri raduni. Gli attivisti hanno invitato le persone a riunirsi per celebrare l'anniversario della manifestazione di massa dell'anno scorso. Hanno anche annunciato l'intenzione di organizzare un referendum domenica sull'opportunità di lanciare uno sciopero in tutta la città contro la legge sulla sicurezza nazionale proposta il mese scorso. Lam ha messo in guardia gli attivisti nei confronti del piano di organizzare un referendum in merito allo sciopero. "Nell'ultimo anno, Hong Kong e il mondo hanno testimoniato il deteriorarsi della situazione a Hong Kong, con Pechino che ha stretto la presa sulle libertà della città", ha detto l'attivista democratico Joshua Wong in un post su Twitter. (segue) (Cip)