Thailandia: coronavirus, governo revoca coprifuoco, ma mantiene poteri emergenziali

- Il governo della Thailandia ha decretato la revoca del coprifuoco notturno decretato in risposta alla pandemia di coronavirus per un periodo di 15 giorni a partire da oggi, 10 giugno, ma ha sottolineato che il decreto che conferisce poteri di emergenza all’Esecutivo per gestire la crisi rimarrà in vigore, e che l’alleggerimento delle misure cautelari resta al momento una prova. Il generale Nathapol Nakpanit, vicecapo di Stato maggiore dell’Esercito thailandese e vicedirettore del comitato governativo per il controllo della Covid-19, ha annunciato personalmente la sospensione del coprifuoco notturno, che era in vigore nel paese dalle ore 11 alle 3 del mattino. “In assenza del coprifuoco le persone potranno riprendere le loro vite ordinarie, ma lo stato di emergenza rimarrà in vigore nel caso il governo debba intraprendere azioni tempestive per prevenire la diffusione della Covid-19”, ha spiegato l’ufficiale, negando che la permanenza delle misure emergenziali risponda a finalità di carattere politico. I provvedimenti emergenziali includono ad esempio le misure di quarantena per i soggetti in arrivo da altri paesi. Rimarranno proibiti in Thailandia i vasti assembramenti di persone. (segue) (Fim)