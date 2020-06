Corea del Sud-Usa: ministro Difesa, esercitazioni congiunte effettuate secondo programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del sud e Stati Uniti hanno effettuato le esercitazioni di difesa aerea e missilistica in programma nella prima metà del 2020 secondo i piani. Lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa sudcoreano, Jeong Kyeong-doo, pur prendendo atto che i due paesi non sono ancora vicini ad un’intesa sulla ridefinizione degli oneri di stazionamento delle forze Usa nella Penisola coreana. Jeong ha spiegato durante una riunione chiuse dei vertici delle forze armate che nel primo semestre di quest’anno i due paesi alleati hanno effettuato una esercitazione combinata di combattimento aereo e una verifica della preparazione al combattimento e dell’interiperabilità dei sistemi di difesa missilistica. Secondo informazioni fornite da una fonte anonima della Difesa, citata dal quotidiano “Korea Herald”, le esercitazioni hanno simulato la risposta a un attacco balistico nordcoreano per verificare l’integrazione e interoperabilità dellle forze statunitensi e sudcoreane. Il funzionario ha precisato che la manovra non indica una futura integrazione della Corea del Sud nell’ombrello strategico degli Stati Uniti, sebbene il paese ospiti già da alcuni anni sistemi antimissile statunitensi Thaad. (segue) (Git)