Governo: Raggi, Conte sta lavorando benissimo con il Pd

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha visto Conte alleato con la Lega e con il Pd: adesso, secondo la prima cittadina di Roma, “sta lavorando benissimo. Quando ha governato con la Lega è caduto nel momento in cui il ministro dell’Interno, che peraltro non hanno mai visto in ministero perché passava il suo tempo tra una sagra di paese e un chiosco sulla spiaggia, ha fatto cadere il governo, quindi lì l’esperienza è finita. Ma a me sembra che” Conte “si sia sempre messo a lavorare a testa bassa, quindi di lui ho un giudizio pienamente positivo", ha concluso Virginia Raggi intervistata a Di Martedì su La7. (Rer)