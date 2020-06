La Cina sorpassa il Brasile e diventa il principale partner commerciale dell'Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato di aprile potrebbe confermarsi anche nei prossimi mesi, dal momento che la Cina è in grado di finanziare gran parte degli acquisti dall'Argentina - che sta attraversando una grave crisi finanziaria -, a differenza del Brasile. Inoltre le numerose frizioni registrate tra il governo di Jair Bolsonaro e la Cina, potrebbero influenzare le relazioni commerciali. La Cina potrebbe consolidarsi nei prossimi anni come destinazione principale per le esportazioni argentine. Anche se si tratta di un piccolo mercato, l'Argentina è attraente per la Cina "che cercherà di occupare tutti gli spazi in tutti i mercati", afferma José Augusto de Castro, dell'Associazione brasiliana per il commercio estero (Aeb), sottolineando che che, nel caso delle importazioni, i cinesi offrono sconti fino al 75 per cento sul valore della merce. Il prodotto brasiliano più esportato verso l'Argentina e di maggior peso sulla bilancia commerciale sono le automobili, la cui produzione è crollata prima a causa della crisi economica deflagrata in Argentina e poi a causa degli effetti della pandemia di coronavirus. Inoltre, il governo argentino ha ripristinato numerose barriere burocratiche anche verso l'export brasiliano e attualmente almeno 10.000 veicoli, la maggior parte prodotti in Brasile, sono trattenuti nei porti di frontiera in attesa dell'autorizzazione ad entrare nel territorio argentino. (Brp)