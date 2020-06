Usa: Pompeo, sostegno alla Gran Bretagna contro il "bullismo coercitivo" della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si schierano con la Gran Bretagna contro "le tattiche di bullismo coercitivo" del Partito Comunista Cinese. A dirlo è il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota, in cui fa riferimento alla minaccia di Pechino di punire la banca britannica Hsbc e di rompere gli impegni per la costruzione di centrali nucleari nel Regno Unito a meno che Londra non consenta a Huawei di costruire la sua rete 5g. "Huawei con sede a Shenzhen è un'estensione dello stato di sorveglianza del Partito comunista cinese", dice Pompeo. "Il comportamento aggressivo di Pechino mostra perché i paesi dovrebbero evitare l'eccessiva dipendenza economica dalla Cina e proteggere le loro infrastrutture critiche dall'influenza del Pcc", spiega Pompeo. "Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i nostri amici nel Regno Unito per qualsiasi esigenza, dalla costruzione di centrali nucleari sicure e affidabili allo sviluppo di soluzioni 5G affidabili che proteggano la privacy dei loro cittadini". (Nys)