Roma: Raggi, Capitale non ha bisogno di Salvini

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi spera che non ci sarà un sindaco leghista nella Capitale. Lo ha detto intervistata a Di Martedì su La7. Parlando di Salvini, la prima cittadina di Roma ha detto: "Una persona che sta da trent’anni in politica, non ha mai lavorato, è passato da una poltrona all’altra, ha iniziato a dire 'Roma ladrona'. Roma invece non lo è più, abbiamo fatto tanti risparmi e aperto tanti cantieri. Invece proprio lui ha un 'debituccio' di 49 milioni di euro non restituiti". Rateizzati, precisa, ma "in 80 anni, mentre gli italiani stanno facendo fatica, quindi stia al suo posto. Roma non ha bisogno di lui", ha concluso Virginia Raggi.(Rer)