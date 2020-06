Usa: Fauci, il coronavirus è il mio "peggior incubo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus è "il mio peggior incubo", peggiore dell'Ebola o dell'Hiv, ha detto oggi il virologo Anthony Fauci, il celebre direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive degli Stati Uniti. Lo riporta l'emittente "Cnn". "L'Ebola era spaventosa, ma l'Ebola non poteva essere trasmessa facilmente", ha detto Fauci parlando alla Bio International Convention. "L'Hiv, per quanto importante, è stato estratto e per un lungo periodo di tempo", ha aggiunto Fauci, che è anche un membro di spicco della task force anticoronavirus della Casa Bianca. In passato, quando le persone gli chiedevano di descrivere una malattia che sarebbe stato il suo peggior incubo, Fauci ha detto che spesso la descriveva come una nuova infezione respiratoria da animale a uomo con un grado elevato di trasmissibilità. "Ora abbiamo qualcosa che si è rivelato essere il mio peggior incubo", ha detto Fauci. "Nel periodo di quattro mesi, ha devastato il mondo". Condensata in un breve lasso di tempo, la pandemia ha ucciso centinaia di migliaia di persone solo negli Stati Uniti, con oltre 7,1 milioni di contagi in tutto il mondo. "Ha appena conquistato il pianeta", ha detto Fauci. "E non è ancora finita". (Nys)