Coronavirus: Usa, per la Fda il vaccino richiederà una collaborazione globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di un vaccino sicuro ed efficace per il coronavirus richiederà una collaborazione globale, ha affermato Peter Marks, direttore dei Centri statunitensi per la valutazione e la ricerca biologica della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Lo riporta l'emittente "Cnn". Marks ha parlato ai partecipanti di un panel organizzato dalla Bio International Convention, spiegando che la FDA è impegnata ad accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus e a lavorare con colleghi internazionali per condividere informazioni e scoperte. "È una di quelle occasioni che non si ripetono", ha affermato. "Tutti lavorare insieme perché questo è davvero un problema globale in cui siamo tutti connessi, e fino a quando questo particolare virus non verrà eliminato in tutto il mondo, tutti avremo problemi, ha detto Marks. (Nys)