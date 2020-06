Università: Politecnico di Milano 137esima università al mondo, prima in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scalata del più prestigioso ranking universitario non si arresta: con ben 12 posizioni in meno rispetto alla classifica 2020 il Politecnico di Milano si situa al 137° posto al mondo, centrando anche l’obiettivo di mantenersi saldamente al top tra gli atenei italiani. Lo rende noto lo stesso Politecnico spiegando che l’importante risultato è frutto di un cammino costante iniziato nel 2014, anno a partire dal quale il Politecnico ha guadagnato 93 posizioni senza mai retrocedere. Con orgoglio, l’Ateneo entra a far parte quest’anno del 12 per cento delle istituzioni universitarie eccellenti a livello mondiale. In dettaglio, secondo l’indicatore specifico dell’Academic Reputation, l’Ateneo si situa al 97° posto (119° lo scorso anno). Sempre ottimo l’Employer Reputation che lo vede alla 70° posizione, confermando la qualità dei laureati come proprio punto di forza. Stabile la classifica nell’ indicatore Citation per Faculty, che misura le citazioni nelle pubblicazioni scientifiche indicizzate dalla banca dati bibliometrica Scopus/Elsevier rispetto al numero di docenti e ricercatori: il Politecnico di Milano conferma la 164° posizione dell’edizione precedente. (segue) (Com)