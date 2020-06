Usa: Biden invia messaggio video al funerale di George Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone in lutto si sono radunate nella chiesa di Houston per onorare l'afroamericano George Floyd, che è morto il mese scorso dopo che un agente di polizia lo ha bloccato a terra con un ginocchio sul collo. Il candidato del Partito democratico Usa alla Casa Bianca, Joe Biden, che lunedì si è incontrato privatamente con la famiglia di Floyd, ha parlato in un discorso video registrato nella sua casa del Delaware. "Non possiamo voltare le spalle. Non dobbiamo voltare le spalle", ha detto. "Non possiamo lasciare questo momento pensando di poter ancora una volta nasconderci dal razzismo che punge nella nostra stessa anima, dagli abusi sistemici che ancora affliggono la vita degli Stati Uniti", ha continuato. Biden si è detto più volte favorevole alla riforma della polizia, ma non al suo smantellamento né all'idea di togliere fondi alle forze dell'ordine.(Nys)