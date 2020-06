Indonesia-Usa: Giacarta discute rilocazione aziende statunitensi dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indonesiano ha intrapreso colloqui con gli Stati Uniti, cui ha offerto di ospitare parte delle aziende Usa che attualmente conducono operazioni in Cina. Lo ha annunciato Luhut Panjaitan, ministro indonesiano responsabile degli Affari marittimi e degli investimenti. Giacarta punta a beneficiare così della corsa di diversi paesi del globo a diversificare la produzione alla luce dei danni alle catene di fornitura cinesi causati dal Coronavirus. Il ministro ha spiegato che Giacarta ha offerto alle aziende statunitensi una serie di lotti presso diversi parchi industriali, incluso quello di Kendal, nella provincia di Giava Centrale, che è una zona economica speciale cui il governo indonesiano applica un regime fiscale agevolato. Un altro parco industriale che potrebbe ospitare attività produttive statunitensi è quello di Brebes, uno degli 89 “progetti nazionali prioritari” selezionati dall’amministrazione del presidente indonesiano Joko Widodo per trainare lo sviluppo economico e infrastrutturale del paese. Secondo Panjaitan, circa 20 aziende statunitensi che attualmente operano in Cina hanno espresso interesse in merito ad un possibile trasferimento delle loro attività in Indonesia, anche se per il momento il costo del lavoro inferiore a quello cinese non sembra aver attratto colossi tecnologici come Apple, che invece sembrano prediligere il Vietnam. (segue) (Fim)