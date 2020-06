Indonesia-Usa: Giacarta discute rilocazione aziende statunitensi dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce del ministero degli Affari marittimi e degli investimenti indonesiano ha aggiunto che Panjaitan ha tenuto colloqui con l’amministratore delegato dell’agenzia governativa statunitense Us International Development Financial Corporation, a seguito dei recenti contatti tra i capi di Stato dei due paesi. L’Indonesia occupa una posizione superiore a quella del Vietnam nella classifica Competitive Industrial Performance Index delle Nazioni Unite, principalmente per il minor costo del lavoro dei lavoratori mediamente e scarsamente qualificati. Giacarta soffre però una storica difficoltà ad attrarre investimenti stranieri, che nel 2018 hanno rappresentato appena l’1,8 per cento del prodotto interno lordo dell’Arcipelago: una percentuale inferiore non soltanto a quella del Vietnam, ma anche di Thailandia e Malesia. Dallo scorso ottobre 33 aziende statunitensi hanno lasciato la Cina: 23 si sono trasferite nel Vietnam, e le rimanenti in Malesia, Thailandia e Cambogia. (Fim)