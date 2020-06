Hong Kong: premier giapponese Abe, “G7 verso adozione dichiarazione congiunta” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza sanitaria globale provocato dalla diffusione del nuovo coronavirus rischia di causare drammatiche ricadute sull’agenda diplomatica di Giappone e Cina. Il governo giapponese ha annunciato oggi che la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Tokyo, originariamente in programma per il mese di aprile, è stata rinviata a data da destinarsi, mentre l’Esecutivo del premier Shinzo Abe si affanna per contenere la propagazione dell’epidemia sul territorio giapponese. L’annuncio non ha destato sorpresa: media e fonti diplomatiche e istituzionali anonime anticipavano già da settimane il rinvio della visita, che dovrebbe segnare l’inizio di una nuova, storica fase delle relazioni tra le due maggiori potenze asiatiche. Si tratta di un grave contraccolpo per la diplomazia di entrambi i paesi, che lavorano ormai da anni per lasciarsi alle spalle le tensioni territoriali risalenti al 2012, con la nazionalizzazione giapponese delle isole Senkaku. Dalla stampa giapponese giunge però una lettura potenzialmente ancor più drammatica del rinvio: l’ostilità di parte della politica e dell’opinione pubblica giapponesi nei confronti della leadership di Pechino sta infatti aumentando, celata solo in parte dalle difficoltà del sistema degli scambi globali e dalla minaccia del coronavirus. Al governo cinese vengono contestate violazioni dei diritti umani e le incessanti provocazioni navali al largo delle Senkaku: in questo contesto, i media giapponesi già ipotizzano che la visita di Xi a Tokyo possa essere definitivamente cancellata. (segue) (Cip)