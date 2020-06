Hong Kong: premier giapponese Abe, “G7 verso adozione dichiarazione congiunta” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xi doveva essere ricevuto come ospite di Stato dalle massime autorità giapponesi all’inizio del mese di aprile: un onore che Tokyo non riservava a un presidente cinese da dieci anni a questa parte. Giappone e Cina erano impegnati da mesi nei preparativi per l’importante visita, che era già stata rinviata lo scorso anno, per consentire al Giappone di predisporre al meglio importanti eventi di Stato: dall’avvicendamento al trono imperiale sino al G-20 di Osaka. Nei mesi scorsi, i leader dei due paesi avevano anche discusso l’adozione, in occasione della visita, di un nuovo documento politico congiunto, il quinto nella storia delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Xi e il premier giapponese, Shinzo Abe, intendevano consolidare così i progressi della cooperazione economica e politica faticosamente conseguiti negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di ostilità alimentata dalle rivendicazioni territoriali incrociate sull’atollo delle Senkaku. (segue) (Cip)