Germania: Ifw, con il crollo di aprile esportazioni toccano il fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il crollo del 31 per cento subito ad aprile scorso, le esportazioni della Germania “hanno toccato il fondo” nella crisi del coronavirus e non dovrebbero diminuire ulteriormente, registrando invece una graduale ripresa. È quanto affermato oggi dal direttore per l'Economia dell'Istituto per l'economia globale di Kiel (Ifw), Stefan Kooths. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la netta contrazione delle esportazioni ad aprile segna il minimo dall'avvio della registrazione dei dati sul commercio estero della Germania, nel 1950. Il declino dovrebbe proseguire, raggiungendo il 13 per cento nel 2020. Secondo Kooths, il ritorno dell'export ai livelli pre-crisi è improbabile “fino alla fine del 2021”. Tale sviluppo mostra che le esportazioni sono “il vero tallone d'Achille dell'economia tedesca nella crisi attuale”. La ripresa sarà lenta anche per il mercato del lavoro in Germania, ha poi avvertito l'Ifw. Come osservato da Kooths, “finora i licenziamenti non sono stati un grosso problema, il mercato del lavoro è particolarmente colpito dalla mancanza di nuovi assunzioni”. Per l'Ifw, l'occupazione non tornerà ai livelli pre-crisi prima della fine del prossimo anno. (Geb)