Giappone: Nintendo conferma violazione di altri 140mila account

- Nintendo Co., nota azienda giapponese specializzata nella produzione di videogiochi e console, ha annunciato che il recente attacco informatico ai suoi database ha compromesso altri 140mila account di utenti dei servizi offerti dall’azienda; il totale degli account compromessi è salito così a 300mila. L’azienda giapponese aveva annunciato lo scorso aprile l’hacking di 160mila account della Nintendo Network; durante una conferenza stampa tenuta ieri, 9 giugno, l’azienda ha ammesso che la portata dell’attacco informatico è stata maggiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Nintendo ha bloccato tutti gli account compromessi, chiedendo agli utenti interessati di resettare le password e le informazioni di sicurezza. Gli account sono utilizzati per accedere ai servizi connessi a console di videogiochi come Nintendo 3DS e Wii U, e non includono credenziali di pagamento; non è escluso però che gli hacker possano aver ottenuto l’accesso a informazioni come indirizzi email e date di nascita degli utenti. (Git)