Roma: Raggi, per Zingaretti sono minaccia ma non lo ha mai detto di Casapound o Casamonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle parole del governatore della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti che avrebbe detto che la ricadidatura della Raggi sarebbe "una minaccia", la prima cittadina di Roma intervistata a Di Martedì ha affermato: "Non so se Zingaretti l’abbia detto o l’abbia mandato a dire, perché lui tendenzialmente insinua. Lui avrebbe detto una cosa del genere, ma non si è mai scagliato con tanta veemenza contro mafia Capitale o contro i Casamonica, una famiglia criminale romana che ha fatto il bello e il cattivo tempo fino a quando non sono andata ad abbattere le loro villette, o contro i Triassi, gli Spada, i Fasciani, criminali che vivono e operano nel X municipio che è stato sciolto per mafia. Forse sono più una minaccia per loro", ha concluso Virginia Raggi.(Rer)