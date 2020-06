Coronavirus: il governo Usa finanzierà AstraZeneca con 23,6 milioni di dollari per sviluppare vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato oggi che assegnerà al gigante farmaceutico AstraZeneca 23,6 milioni di dollari per aiutare l'azienda a sviluppare un trattamento anticorpale per il nuovo coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". La Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda), parte del dipartimento della Salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, insieme alla Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), ha affermato che stanno aiutando AstraZeneca a raggiungere una 'fase uno' di sperimentazione clinica della sua combinazione monoclonale di anticorpi. Il processo avrebbe testato il cocktail di anticorpi per la sicurezza nelle persone. "Le terapie anticorpali terapeutiche e profilattiche sono urgentemente necessarie per combattere il Covid-19, in particolare in assenza di vaccini", riporta il dipartimento in una nota. Al momento non esiste un trattamento approvato per Covid-19, anche se il farmaco antivirale remdesivir ha ricevuto un'autorizzazione all'uso di emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. (Nys)