Usa: la Marina vieterà l'esposizione di bandiere confederate

- La Marina degli Stati Uniti sta pianificando di vietare l'esposizione di bandiere confederate in tutte le strutture di sua competenza, come risposta alle proteste contro il razzismo e la violenza poliziesca scoppiate dopo la morte di George Floyd, un afroamericano che è morto durante un arresto a Minneapolis. Lo riporta il sito "The Hill". L'ammiraglio Michael Gilday ha dichiarato di aver ordinato al suo staff di iniziare a elaborare un ordine che vieti le bandiere in tutti gli spazi pubblici della Marina, incluse navi e sottomarini. L'annuncio arriva pochi giorni dopo che i Marine hanno annunciato la rimozione e il divieto di esporre in tutte le loro basi militari le bandiere confederate. "Gli eventi attuali ci ricordano chiaramente che non è sufficiente per noi rimuovere i simboli che causano divisione - piuttosto, dobbiamo anche sforzarci di eliminare le divisioni stesse", ha detto il generale David Berger, comandante del corpo dei Marines in un dichiarazione. (Nys)