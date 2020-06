Usa: il nipote di George W. Bush dice che voterà per Trump nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- George Prescott Bush, avvocato aziendale e commissioner del Texas Land Office, figlio dell'ex governatore della Florida Jeb Bush e nipote dell'ex presidente George W. Bush, ha dichiarato che voterà per il presidente Trump alle elezioni del 2020. "Trump è l'unica che si frappone tra gli Stati Uniti e socialismo", ha detto Bush al "Texas Tribune". "Anche durante una pandemia globale in cui abbiamo dovuto adottare misure senza precedenti per proteggere la salute pubblica, l'economia sta già risalendo", ha aggiunto. Secondo il sito "The Hill", George W. Bush non appoggerà la rielezione di Trump, mentre Jeb Bush è incerto. Trump ha regolarmente denigrato Jeb Bush durante la campagna elettorale del 2016, riferendosi spesso a lui come "Jeb a basso consumo energetico". Più recentemente, Trump ha preso di mira George W. Bush dopo che l'ex presidente ha invitato gli statunitensi a mettere da parte la partigianeria durante la pandemia. Trump ha risposto segnalando l'incapacità di George W. Bush di sostenerlo durante il processo di impeachment, che ha dovuto affrontare all'inizio di quest'anno. (Nys)