Usa: il Senato nomina il primo afroamericano come capo di stato maggiore dell'aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha confermato all'unanimità il generale Charles "CQ" Brown Jr. come capo di stato maggiore dell'aeronautica militare in una votazione storica presieduta martedì dal vicepresidente Mike Pence. Brown, il comandante delle Pacific Air Forces, è il primo capo afroamericano a coprire questa posizione nella storia del Paese. Brown siederà anche all'interno del Joint Chiefs of Staff. Lo riporta il sito "Axios". L'evento capita durante le proteste di massa per l'uccisione di George Floyd e il trattamento degli afroamericani da parte della polizia. In un video divenuto virale la scorsa settimana, Brown ha parlato della sua posizione come uno dei due soli generali a quattro stelle afroamericani attualmente in servizio nell'esercito Usa. "Ecco a cosa sto pensando: sto pensando a quanto sono pieno di emozione - non solo per George Floyd, ma per i molti afroamericani che hanno subito lo stesso destino di George Floyd", aveva detto Brown. (Nys)