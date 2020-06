Usa: Adidas, il 30 per cento dei nuovi assunti sarà afroamericano o latino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adidas ha affermato che aumenterà il numero di lavoratori di colore e investirà 20 milioni di dollari in comunità afroamericane dopo che alcuni dipendenti negli Stati Uniti si sono lamentati che l'azienda non stava facendo abbastanza contro il razzismo. Lo riporta il "Wall Street Journal". Il colosso dell'abbigliamento sportivo ha dichiarato che almeno il 30 per cento di tutti i nuovi assunti negli Stati Uniti presso Adidas e Reebok sarà afroamericani e latino, e che finanzierà 50 borse di studio universitarie per studenti afroamericani ogni anno per cinque anni. "Gli eventi delle ultime due settimane hanno indotto tutti noi a riflettere su ciò che possiamo fare per affrontare le forze culturali e sistemiche che sostengono il razzismo", ha dichiarato Kasper Rorsted, amministratore delegato di Adidas. A seguito dell'uccisione di George Floyd il mese scorso, Adidas, come molti altri marchi rinomati, ha denunciato il razzismo sui social media. Tuttavia il "Wsj" riporta che né il team esecutivo di sei persone dell'Adidas né il suo consiglio di amministrazione di 16 persone comprendono un membro afroamericano. (Nys)