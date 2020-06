Milano: Castillejo ‘denuncia’ sui social rapina, due ragazzi mi hanno puntato pistola in faccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giocatore del Milan, Samu Castillejo, è stato rapinato questo pomeriggio a Milano da due malviventi che gli avrebbero puntato contro una pistola e sottratto l’orologio. È stato lo stesso attaccante spagnolo a raccontare l’episodio con due 'stories' sul proprio profilo Instagram. “Ma a Milano è tutto a posto? Mi hanno derubato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia - scrive Castillejo - Comunque tutto a posto. Si sono portati via solo l'orologio. Io sto bene, grazie”. Tuttavia, il calciatore - precisano fonti della Questura di Milano - non ha richiesto né l’intervento delle forze dell’ordine né si è recato in un posto di polizia per denunciare formalmente quanto gli è accaduto. “Dopo la divulgazione della notizia” - viene spiegato da via Fatebenefratelli - Castillejo “è stato contattato e verrà domattina in Questura a presentare denuncia”. (Rem)