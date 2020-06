Usa: funerale di George Floyd, Biden si rivolge alla figlia piccola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha parlato alla figlia di sei anni di George Floyd, Gianna, in un video riprodotto al funerale dei Floyd a Houston oggi. "Piccola Gianna, come ti ho detto quando ti ho visto ieri, sei così coraggiosa", ha detto Biden in un video pre-registrato, girato nella sua casa in Delaware, secondo quanto riportato dall'emittente "Cnbc". “Papà ti sta guardando ed è così orgoglioso di te. So che ti manca quell'abbraccio da orso che solo lui potrebbe dare, la pura gioia di cavalcare sulle sue spalle in modo da poter toccare il cielo”. "E so che hai molte domande che nessun bambino dovrebbe fare, domande che troppi bambini neri hanno dovuto fare per generazioni", ha continuato Biden. "Perché? Perché papà se n'è andato? Guardando attraverso i tuoi occhi, dovremmo chiederci tutti come mai la risposta è spesso troppo crudele e dolorosa". Biden non ha partecipato al funerale di persona perché, secondo quanto detto da un avvocato della famiglia Floyd, non ha voluto strumentalizzare troppo politicamente l'evento. Due funerali per Floyd si sono già tenuti a Minneapolis e nella Carolina del Nord. Secondo un recente sondaggio di "Cnn", Biden ha un vantaggio di 14 punti in termini di popolarità rispetto al presidente Donald Trump. (Nys)