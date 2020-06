Coronavirus: Usa, 111.620 morti su 1.971.302 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno registrato almeno 111.620 morti provocati dal Covid-19, su 1.971.302 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il Paese è di gran lunga quello più colpito nel mondo. A livello globale si registrano circa 7,1 milioni di casi. Lo Stato che registra il maggior numero di contagiati è New York, con oltre 380 mila casi, di cui oltre 30 mila morti. Il virologo Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, ha detto martedì che ci sarà "più di un vincitore" nel campo del vaccino Covid-19. "Perché avremo bisogno di vaccini per tutto il mondo - miliardi e miliardi di dosi", ha detto Fauci in un'intervista registrata presso la Biotechnology Innovation Organization, e riportata da "Cnn". Fauci ha elogiato la risposta rapida "senza precedenti" delle aziende farmaceutiche nelle loro ricerche per un vaccino e le terapie per il coronavirus, affermando che "ha persino superato la gestione della sanità pubblica". L'esperto di malattie infettive statunitense ha detto che spera che il lavoro svolto per combattere Covid-19 porterà "un grado di capacità e preparazione nella gestione anche migliore di quello attuale". (Nys)