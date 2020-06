© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, informa di aver avuto oggi incontro in videoconferenza con il commissario europeo per l'Uguaglianza di genere Helena Dalli e i ministri europei dell'occupazione e delle politiche sociali, per, spiega su Twitter, "condividere le azioni di protezione e promozione della parità di genere nel contesto dell'epidemia da Covid-19". (Rin)