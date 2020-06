Governo: Raggi, si è mosso molto bene in periodo di emergenza anche in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giudizio positivo per il governo Conte dal sindaco di Roma Virginia Raggi: “Penso che il governo Conte si sia mosso benissimo: ha cercato di contemperare le mille esigenze che in tre mesi abbondanti sono nate, sia sul fronte nazionale che internazionale”, ha detto la prima cittadina di Roma intervistata a Di martedì su La7. “Anche in Europa abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Quindi secondo me” il governo Conte “ha tenuto molto molto bene”. (Rer)