Brasile: coronavirus, stati e municipi ricevono la prima parte degli aiuti di emergenza dal governo

- I ventisette stati e i quasi tutti i 5570 municipi del Brasile hanno ricevuto oggi la prima trance di aiuti economici di emergenza stanziati dal governo federale per sostenere i bilanci degli enti locali duramente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. Da oggi e fino a settembre il governo trasferirà 60 miliardi di real (10,8 milardi di euro) per compensare le perdite di entrate e l'aumento delle spese sanitarie a causa della pandemia. Le successive tre trance di pagamenti saranno disposte il 13 luglio, il 12 agosto e l'11 settembre. Solo cinque comuni brasiliani hanno ricevuto gli aiuti. Si tratta di Entre Rios (nello stato di Bahia), Sao Gonçalo do Rio Abaixo (Minas Gerais), Indiaroba (Sergipe), Lupercio e Alvaro de Carvalho (nello stato di San Paolo). Approvato dal parlamento il 6 maggio, lo stanziamento è stato promulgato dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro il 28 maggio.(Brp)