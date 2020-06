La Cina sorpassa il Brasile e diventa il principale partner commerciale dell'Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sorpassato il Brasile diventando il principale partner commerciale dell'Argentina ad aprile 2020. secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica dell'Argentina (Indec) è la prima volta che accade nella storia. Ad aprile l'Argentina ha infatti esportato prodotti verso Pechino per un volume di 509 milioni di dollari, in aumento del 50,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aumento è stato spinto principalmente dall'export di soia e carne di manzo. Nello stesso periodo in Brasile ha infatti esportato in Argentina beni per un valore di 387 milioni di dollari, in calo del 57,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le importazioni, invece, sono rimaste favorevoli al Brasile, ma la Cina hanno chiuso il mese con un saldo positivo di 98 milioni di dollari nel commercio bilaterale con l'Argentina, mentre il Brasile ha registrato un deficit di 132 milioni di dollari. Nel cumulato dei primi quattro mesi, tuttavia, il Brasile ha mantenuto la sua posizione come principale partner, acquistando più del doppio dei prodotti argentini rispetto alla Cina, segnando un saldo della bilancia commerciale positivo per 75 milioni di dollari, mentre quello il saldo della Cina è stato negativo per un 1 miliardo di dollari, (segue) (Brp)