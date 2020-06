Decreto Elezioni: sospesa seduta Camera, esame riprende oggi alle 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata sospesa la seduta della Camera per l'esame del Decreto Elezioni che rinvia in autunno le comunali, le regionali e il referendum costituzionale sul taglio degli eletti, che si svolgeranno in un'unica tornata elettorale. Il decreto proposto dal governo prevede la data del 20 e 21 settembre. I lavori della Camera riprenderanno alle 9 di questa mattina. Sono ancora in tutto oltre 30 gli emendamenti da votare. (Rin)