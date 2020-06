Molise: ok Consiglio sul pacchetto delle richieste da inserire nel Patto per la Sanità 2019-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impegnare il presidente della giunta regionale del Molise a chiedere in via preliminare, in Conferenza delle Regioni, che il governo concordi sui seguenti punti da inserire nel Patto per la sanità 2019-21: il Patto deve prevedere, attraverso chiari impegni e modalità attuative, la presenza minima di 300 posti letto per ogni punto nascita; il Patto deve affrontare il tema della cosiddetta "patologia tempo dipendente" attraverso specifici indicatori differenziati che vadano rivisti e sostituiti con logiche di affiancamento e supporto alle Regioni in difficoltà; il Patto deve prevedere incentivi per i medici che scelgono di operare in zone e\o situazioni periferiche. E' questo il senso di un ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, avente ad oggetto "Servizio sanitario regionale", approvato questa sera dall'Assemblea regionale molisana. (Gru)