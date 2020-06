Ue: Merkel e Macron, Unione sia pronta a una seconda ondata della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, il presidente francese, Emmanuel Macron e altri quattro Stati membri dell’Ue hanno invitato l’Unione europea a prepararsi al meglio a una seconda ondata della pandemia di Covid-19. È quanto si legge in un documento inviato alla presidente della Commissione Ue, Ursulta von der Leyen, riportato da diversi media di Francia e Germania. I leader europei firmatari del documento hanno affermato che la risposta caotica dell’Ue rispetto alla pandemia ha sollevato dei dubbi sulla preparazione dell’Unione alla lotta contro questo di emergenze. Merkel, Macron e gli altri leader coinvolti – di cui non vengono riferiti i nomi – hanno espresso la speranza che il documento programmato da loro preparato possa fungere come base per un ulteriore dibattito a livello europeo su come garantire una pronta capacità di risposta a una potenziale seconda ondata della pandemia. (Beb)