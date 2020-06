Coronavirus: Usa, annullato il festival Lollapalooza di Chicago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Chicago ha annunciato oggi che tutti i grandi eventi all'aperto previsti per il Labor Day, incluso il festival musicale Lollapalooza e il Chicago Jazz Festival saranno annullati a causa della pandemia di coronavirus in corso. "Dobbiamo offrire alle persone il modo di godersi lo spirito di un'estate a Chicago dando priorità alla salute e alla sicurezza", ha affermato il sindaco Lori Lightfoot in una nota. Lo riporta l'emittente "Cnn". La città aveva precedentemente cancellato la sua parata del Memorial Day annuale e vari festival di musica house, gospel e blues. (Nys)