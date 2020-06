Università: Politecnico di Milano 137esima università al mondo, prima in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I risultati del ranking mondiale QS arrivano in un momento di grande sfida per il Politecnico di Milano. – commenta il Rettore Ferruccio Resta – Negli ultimi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria, siamo riusciti a garantire da subito l’intera offerta formativa da remoto e ora anche le attività di ricerca hanno ripreso vita nei laboratori. Con il prossimo anno accademico il Politecnico ripartirà in presenza, garantendo però la didattica online agli studenti che ancora non riescono a raggiungere l’Ateneo. Stiamo lavorando affinché l’esperienza acquisita ci consenta di proporre nuove esperienze ai nostri futuri studenti. È questo spirito tenace che ci consente di essere al pari delle migliori realtà all’estero: internazionali a Milano, italiani nel mondo. Questo il nostro obiettivo.” (Com)