Donbass: processo MH17, pubblico ministero cita presunte foto satellitari Usa sullo schianto

- Gli Stati Uniti potrebbero avere delle fondamentali foto satellitari del missile usato per abbattere il volo MH17 nel Donbass nel 2014, ma tali immagini sono classificate. Lo ha affermato il magistrato Thijs Berger nel corso del processo in corso all’Aia sull’abbattimento del velivolo della Malaysia Airlines, come riferisce l’agenzia di stampa ucraina “Unian”. Berger sostiene che l’intelligence nazionale Usa avesse pubblicato un comunicato tre giorni dopo lo schianto, avvenuto il 17 luglio, affermando che un missile terra-aria era stato lanciato da 6 chilometri a sud della località di Snizhne, colpendo l’aereo di linea. All’epoca il procuratore generale dei Paesi Bassi, secondo il pubblico ministero, fu informato del fatto dai funzionari statunitensi, che menzionarono dei documenti classificati e mai messi a disposizione per un controllo. (segue) (Rum)