Usa: Cuomo definisce "riprovevole" il tweet di Trump sul manifestante ferito

- Il Governatore di New York, Andrew Cuomo, ha definito "riprovevole" il tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che promuove teorie del complotto su un anziano manifestante ricoverato in ospedale dopo essere stato spinto a terra dalla polizia di Buffalo. Lo riporta l'emittente "Cbs". "Oggi il presidente Trump ha fatto un tweet che mi sorprende", ha detto Cuomo al suo briefing quotidiano con la stampa. Il governatore ha affermato di essere rimasto scioccato e disgustato dal suggerimento del presidente secondo cui l'uomo di 75 anni è un "provocatore antifa" e potrebbe aver cercato di far cadere in una "trappola" le forze dell'ordine. Il video dell'incidente mostra l'uomo, Martin Gugino, che viene spinto indietro e cade a terra, sanguinando dalla testa mentre numerosi poliziotti gli passano accanto. Due agenti di polizia di Buffalo sono stati accusati di aggressione di secondo grado a seguito dell'incidente e si sono dichiarati non colpevoli. Parlando del tweet del presidente, Cuomo ha detto: "È tutto inventato, è tutto fabbricato, non c'è nessun fatto", definendolo un "commento stupido e riprovevole". "Avete visto la sua testa colpire il marciapiede, si vede sangue sul marciapiede", ha detto Cuomo. "Dovrebbe scusarsi per quel tweet, perché è del tutto inaccettabile", ha concluso. (Nys)