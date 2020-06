Fase 3: Speranza, siamo su strada giusta ma battaglia non è vinta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua una tendenza nella direzione giusta ed i segnali, con la massima cautela, sono incoraggianti: siamo a 3 settimane dalle riaperture del 18 maggio e c’è un clima al momento positivo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a "DiMartedì" su La7. "Non dobbiamo però pensare - ha aggiunto - che la battaglia sia vinta e quindi dobbiamo essere rigorosi nei comportamenti perché il virus non è sconfitto ed anzi è ancora forte. Siamo sulla strada giusta ma il nemico non è vinto", ha concluso. (Rin)