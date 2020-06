© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi non pensa alla sua ricandidatura. Lo ha detto questa sera intervistata a Di martedì su La7. "Direi che questo non è proprio il momento di pensare alle poltrone abbiamo un paese da ritirare su dopo una crisi sanitaria che si sta trasformando in crisi economica e sociale importante, quindi dobbiamo stare ancora ben tutti saldi sul lavoro", ha affermato la prima cittadina di Roma. (Rer)