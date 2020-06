Lombardia: Terzi e Rolfi, lavori su gardesana in orari notturni, vinto il buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla fine ha vinto il buonsenso, i lavori stradali sulla 'Gardesana' saranno effettuati in orari notturni per evitare di danneggiare ulteriormente gli operatori turistici già colpiti dall'emergenza Covid". Lo hanno detto gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) che questo pomeriggio hanno presieduto il tavolo regionale sul tema. Presenti anche i funzionari di Anas e il presidente della comunità montana Alto Garda Davide Pace. "I lavori inizieranno il 15 giugno - hanno aggiunto - e saranno effettuati per tre settimane dal lunedì al giovedì dalle ore 23 fino alle 6 del mattino. Una bella notizia per tutto il territorio del Garda che, giustamente, si era unito nel denunciare l'assurdità di eventuali lavori diurni in questo periodo. Stiamo parlando di uno dei motori turistici d'Europa e non era pensabile bloccarne una delle arterie principali proprio all'inizio della stagione estiva dopo che Anas aveva avuto mesi di lockdown per eseguire i lavori. Un ringraziamento ad Anas - hanno concluso gli assessori regionali Terzi e Rolfi - che durante il tavolo si e' dimostrata sensibile alle esigenze del territorio". (Com)